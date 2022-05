Marixuana çəkib avtomobil idarə edən sürücü saxlanıldı

Mingəçevir Şəhər Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər zamanı narkotik vasitənin təsiri altında nəqliyyat vasitəsi idarə edən sürücü saxlanılıb.

DİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Ağdam rayon sakini Cavid Abbaszadənin idarə etdiyi “Mercedes” markalı avtomobilin ön dövlət qeydiyyat nişanı üzərində olmadığı üçün yol polisi əməkdaşları tərəfindən ona “saxla” işarəsi verilib.

Yoxlama zamanı sürücünün narkotik vasitə qəbul etməsinə dair şübhələr yarandığından həmin şəxsin müvafiq tibbi müayinədən keçirilməsi təmin edilib. Müayinənin nəticəsinə əsasən sürücünün marixuana istifadə etdiyi məlum olub.

Polis şöbəsində C.Abbaszadə barəsində toplanan materiallar məhkəməyə göndərilib və məhkəmənin də qərarı ilə barəsində qanunamüvafiq tədbir görülüb.

