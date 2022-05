Bakıda Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin pediatrı, tanınmış həkim Gülarə Musayeva 66 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, 43 illik təcrübəsi olan həkim uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət etsin!



