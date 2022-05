ABŞ Prezidenti Co Bayden Ukraynaya 40 milyard dollar yardımı nəzərdə tutan qanun layihəsini imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin saytında məlumat yerləşdirilib.

Xatırladaq ki, mayın 19-da ABŞ Senatı Ukraynaya 40 milyard dollarlıq təcili hərbi və humanitar yardım paketini təsdiqləyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.