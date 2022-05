Ən çox yayılmış xəstəliklərdən biri də qurd xəstəliyidir. Bu xəstəliyə uşaqdan böyüyə qədər hər kəsdə rast gəlinir.

Qurdlar insanın bir çox orqan və sistemlərinə mənfi təsir edir, xroniki intoksikasiyaya (zəhərlənmə) səbəb olur.

Xalq təbabətində bir çox sınanmış qurdqovucu vasitələr istifadə olunur.

Daha ətraflı Metbuat.az-ın təqdim etdiyi videoda:

