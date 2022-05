Aparıcı Seyran Babayevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun atası dünyasını dəyişib.



Bu haqda Seyran özü bildirib. O, sosial şəbəkə hesabında atası Eldar bəylə fotosunu paylaşaraq onun vəfat etdiyini deyib.

