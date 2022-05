Azərbaycanda 1 manat min manata satılır - Ağıla gəlməyən səbəb - VİDEO

Elan saytlarının birində 1 manatlıq əskinas, 1000 manata satışa çıxarılıb. Əskinasın satan Səbuhi Hüseynov bildirib ki, bu 1 manatı 1000 manata bərabər edən səbəb onun seriya nömrəsidir ki, bunun da kifayət qədər həvəskarları var.

1 manatlıq əskinasın, gündəlik xərclədiyimiz və ya gördüyümüz əskinaslardan heç bir fərqi yoxdur. Lakin bu əskinas 1000 manata təklif edilir.

Bakı sakini Səbuhi Hüseynov bildirib ki, ilk dövriyəyə buraxılan pul əskinaslarına kolleksiyaçılar xüsusi həssaslıqla yanaşır. Sözügedən manatı satmağına səbəb isə kolleksiyasına yeni əskinaslar qatmaqdır.

5 ildir bu işlə məşğul olan Səbuhi deyir ki, 7-ci seriyalı 1 manatlıq da ondadır.Hələlik onu satmağı düşünmür.

Səbuhi Hüseynovun kollekiyasında müxtəlif illərdə dövryəyə buraxılmış pullarla yanaşı xüsusi hazırlanmış əskinaslar, qəpiklər də yer alır. Qeyd edək ki, onun bu kolleksiyası arasında 1000 manata satışa çıxardığı 1 manatlıq əskinas hələ satılmasa da artıq zəng edib maraqlananlar var.

