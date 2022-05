Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına (ÜST) "meymun çiçəyi" xəstəliyinə 92 təsdiqlənmiş və 28 şübhəli yoluxma halı barədə məlumat daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ÜST-nin tviter səhifəsində qeyd olunub.

"Yoluxma halları dünyanın 12 ölkəsində qeydə alınıb. "Meymun çiçəyi" xəstəliyinin endemik olduğu bölgələrə səyahətlə yoluxmalar arasında hər hansı əlaqə müəyyən edilməyib" - məlumatda deyilir.

