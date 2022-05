İkinci dəfə ana olan Ülviyyə Xəlilbəyli sosial mediada paylaşım edib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa sosial media hesabında yeni fotolarını izləyiciləri ilə bölüşüb. Ülviyyə fotoya bu sözləri əlavə edib:

"Təkrarı yoxdur bu həyatın. Nə yenidən yaşamaq mümkündür, nə də yaşadıqlarını silmək ." Onun paylaşımına çoxsaylı bəyəni gəlib.

Qeyd edək ki, Ülviyyə həmkarı Murad ilə ailəlidir. Cütlüyün Fuad və Rəsul adlı iki övladı var.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

