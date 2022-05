Böyük Britaniyada “Meymun çiçəyi” virusuna yoluxanların sayı 20-yə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səhiyyə naziri Səcid Cavid ölkədə virusa qarşı daha çox dozada effektiv peyvəndlər təqdim edildiyini açıqlayıb.

Lakin nazirlik tərəfindən nə qədər peyvəndin tələb olunacağı və ya mövcud vaksin ehtiyatının miqdarı ilə bağlı heç bir açıqlama verilməyib.

