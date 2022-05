Avropa hər gün Putinə 700 800 milyon avro göndərir ki... - SENSASİYA

Sanksiyalara baxmayaraq, Rusiya Avropa ölkələri ilə neft və qaz ticarətini davam etdirir və məhz bu ticarət Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə təhlükəsizlik qüvvələrinə pul ödəməyə imkan verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Madriddəki “IE Business School”un professoru Maksim Mironov səsləndirib.



“Təbii sərvətlərin ticarəti Putinə təkcə təhlükəsizlik qüvvələrinə deyil, həm də dövlət işçilərinə maaş verməyə imkan verir. Avropa ona gündə 700-800 milyon avro göndərməkdə davam edir və bu, büdcə balansını saxlamağa imkan verir, üstəlik, idxala tələbat artıb. Dollar ölkəyə daxil olur, lakin onu xərcləmək mümkün deyil. Bu, Putinə qeyri-sabit büdcəni saxlamağa imkan verir və bu, çox vacibdir”, - ekspert qeyd edib.

Mironov onu da əlavə edib ki, indi enerji resurslarına, xüsusən də qaza embarqo tətbiq etmək son dərəcə mühümdür, çünki neftlə bu, daha asandır.

