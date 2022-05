“Mançester Siti” futbol klubu 8-ci dəfə İngiltərə çempionu adını qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərə Premyer Liqasının 38-ci turu çərçivəsində “Mançester Siti” “Aston Villa”nı 3:2 hesabı ilə məğlub edib.

Qolları İlkay Gündoğan (76 və 81-ci dəqiqə) və Rodri (78), "Aston Villa" heyətində isə Metti Keş (37) və Felipe Koutinyo (69) vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.