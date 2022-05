Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd avtomobil yolunun (Zəngəzur dəhlizi) tikintisini davam etdirir.

Metbuat.az Agentliyin bununla bağlı yaydığı videomaterialı təqdim edir:

