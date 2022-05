Xəbər verdiyimiz kimi, əfv sərəncamı ilə azadlığa buraxılan sabiq icra başçısı Saleh Rüstəmli Azərbaycanı tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, S.Rüstəmlinin getdiyi Rusiyada, Moskvadakı hava limanında saxlanıldığı bildirilir.

Bu barədə onun dostu və vəkili Bəhruz Bayramov məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.