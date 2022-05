Azərbaycan şahmatçıları Şəhriyar Məmmədyarov və Teymur Rəcəbov Norveçin Stavanger şəhərindəki "Norway Chess" turnirinin əsas mərhələsində ilk görüşlərini keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məmmədyarov I turda norveçli Aryan Tari ilə ağ, Rəcəbov ABŞ-ı təmsil edən Uesli So ilə qara fiqurlarla oynayacaq.

Xatırladaq ki, iyunun 10-da başa çatacaq turnirin mükafat fondu 2 500 000 (451 min manat) Norveç kronudur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.