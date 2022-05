Çempionlar Liqasının rəmzi komandası bəlli oldu

UEFA Çempionlar Liqasının 2021-2022-ci il mövsümünün rəmzi komandası açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəmzi heyətdə bu mövsümün finalına yüksələn “Liverpul” və “Real”dan (Madrid) hərəyə dörd futbolçu düşüb. “Çelsi”, “Mançester Siti” və PSJ-dən isə hərəyə bir futbolçu rəmzi yığmada yer alıb.



Beləliklə, Çempionlar Liqasında mövsümün rəmzi komandası:



Qapıçı: Tibo Kurtua (“Real”)



Müdafiəçilər: Endryu Robertson, Vircil van Deyk, Trent Aleksandr-Arnold (hamısı “Liverpul”), Antonio Rüdiger (“Çelsi”)



Yarımmüdafiəçilər: Luka Modriç (“Real”), Fabinyo (“Liverpul”), Kevin de Brüyne (“Mançester Siti”)



Hücumçular: Vinisius Junior, Kərim Benzema (ikisi də “Real”), Kilian Mbappe (PSJ)

