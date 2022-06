Zamiq Hüseynov "Gözlərində" adlı yeni klipini təqdim etdi - VİDEO

Müğənni Zamiq Hüseynov "Gözlərində" adlı yeni mahnı və ona çəkdirdiyi klipini təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəstənin müəllifi OGB-dir. Mahnının aranjimanı Samir Şirinov, mix-masteri Oleq Naumov, bekvokalı isə Esmira Rzayeva və Leyla Sezere aiddir. Emin Muradovun rejissorluğu ilə ərsəyə gələn klipdə Zamiq tərzli libasları ilə göz oxşayıb. Xarizmatik ulduzun "make-up"ı üzərində stilist Elnur Həsənov çalışıb. Ekran işinin prodüseri Fuad Vəlizadədir.

Bundan əlavə, Hüseynov Niko Abbasovun obyektivi ilə lentə alınan retro fotosessiyasını da paylaşıb.

