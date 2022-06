“Ukrayna rəhbərliyi Qərb ölkələrinin müharibəyə qoşulması üçün təxribatlar törədir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. O bildirib ki, bölgədə böyük təhlükə var. Lavrovun iddiasına görə, Avropada bəzi siyasətçilər də Qərb ölkələrinin müharibəyə daxil olmasının tərəfdarıdır.

“Ciddi ölkələr bu müdaxilənin təhlükəsini anlayır” deyən Lavrov, Qərbi Ukraynaya ağır silahlar verməkdə ittiham edib.

