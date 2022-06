Azərbaycanlı model Günay Musayeva Gürcüstanda keçirilən moda gecəsində podiuma çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Günay dəfilədən görüntüləri sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Dərin sinə dekolteli dar geyimi nümayiş etdirən Musayeva fit bədən quruluşu ilə yenə də diqqətləri üzərinə çəkib.

