“Türkiyənin Finlandiya və İsveçlə bağlı narahatlığını aradan qaldırmaq üçün danışıqları davam etdiririk”.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq “Ağ ev” ABŞ Prezidenti Co Baydenlə görüşdən sonra belə açıqlama verib. O bildirib:

“Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla danışırıq. Eyni zamanda Finlandiya və İsveçlə də danışırıq. Tərəflərin yüksək səviyyəli görüşünü planlaşdırırıq”.

