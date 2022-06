Ukrayna müharibəsinin qalibi yoxdur və olmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, BMT bu barədə açıqlama yayıb. Açıqlamada bildirilir ki, Rusiya ordusu Ukraynanın şərqində təzyiqi artırıb. Məlumata görə, müharibə nəticəsində Ukraynada infrastruktur sıradan çıxıb. BMT Rusiyanı müharibəni dayandırmağa çağırıb. “Müharibənin dağıdıcı təsirinə qarşı tükənməyən səylərimizi güclü və davamlı şəkildə davam etdirəcəyik” - açıqlamada bildirilir.

