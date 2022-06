Ceyhun Bayramov: "Türkiyənin Azərbaycana dəstəyini yüksək qiymətləndiririk"

"Türkiyənin Azərbaycana dəstəyini yüksək qiymətləndiririk".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyə Prezident Kitabxanasının qurulmasının 30 illiyinə həsr edilən tədbirdə bildirib.

“Qardaş dövlətin brendinin "Türkiye" olaraq dəyişdirilməsi ilə bağlı təbriklərimi çatdırıram. Bu brend qardaş ölkənin ən yaxşı şəkildə təqdim olunmasıdır. Bu il biz Türkiyə-Azərbaycan diplomatik münasibətlərinin bərpa edilməsinin 30 illiyinin qeyd edirik. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən biri Türkiyə olub. Əlaqələrimiz strateji müttəfiqlik səviyyəsinədək yüksəlib. Türkiyənin Azərbaycana beynəlxalq hüquqa əsaslanan dəstəyini yüksək qiymətləndiririk. Bu, 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı da özünü göstərdi”, - o deyib.

C.Bayramov Türkiyə ilə Azərbaycanın birgə iştirak etdiyi layihələrdən də danışıb.

