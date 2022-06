Azərbaycan Mahaçqala-Bakı aviareyslərini ləğv edib.

Metbuat.az Vestnik Kavkaza-a istinadən xəbər verir ki, Bu barədə Mahaçqala hava limanının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

May ayının sonunda Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının paytaxtı Mahaçqala ilə Bakı şəhəri arasında birbaşa aviareyslərin açılması barədə elan verilmişdi.

“Azərbaycan tərəfi “Utair” şirkətinə uçuşlar həyata keçirmək üçün verdiyi icazəni ləğv edib”, - Dağıstan Hava Limanının mətbuat xidmətindən bildirilib.

