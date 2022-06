21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün növbəti oyununu keçirəcək.

Metbuat.az AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, rəqib Finlandiyanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası olacaq. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlanacaq.

Oyun Helsinkidə “Helsinki Football Stadium”da başlayacaq.

Finlandiya - Azərbaycan qarşılaşmasını Lüksemburqdan olan hakimlər briqadası idarə edəcək:



