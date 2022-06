Hindistan ordusu nüvə başlığı daşıya bilən raketi sınaqdan keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, Agni-4 raketi Odişa sahillərindən atılıb. Mərmi 4 kilometr məsafədəki hədəfi dəqiqliklə vurub. Açıqlamaya görə, belə testlər Hindistana qarşı hərbi planlar quran qüvvələri yayındırmaq məqsədi daşıyır.

