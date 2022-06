Azərbaycan Pakistanda Ticarət Evi açmağı nəzərdən keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan iqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Məmmədov Bakıda keçirilən Pakistanın Biznes İmkanlarına həsr edilmiş konfransda deyib.



Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Pakistanla ticarət əlaqələrini inkişaf etdirmək üçün Ticarət Evinin açılmasını nəzərdən keçirir.

