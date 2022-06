Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar ilə Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, nazirlər Ukrayna və Suriya başda olmaqla ikitərəfli və regional müdafiə və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər.

