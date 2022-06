Rusiyanın elit hərbi hissəsinin 900 nəfər heyətindən 60-ı sağ qaldı: Donbassda ağır məğlubiyyət

Ukrayna ordusu müharibə başlayandan Donbassda Rusiyanın iki elit briqadasını demək olar ki, tamamilə məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mediası kəşfiyyat mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, müharibənin ilk həftələrində Suvorov briqadasının elit dəstələri məhv edilib. Rusiyanın nümunəvi hərbi hissənin 900 nəfərdən ibarət heyətindən yalnız 60-ı sağ qalıb.

Məlumata görə, elit qüvvələrin itkilərindən sonra rus hərbçilər Donbassda döyüşməkdən imtina edib. Onların bir hissəsi Rusiyaya qayıdıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.