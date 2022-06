DİM sədri imtahanlardan xaric edilən abituriyentlərə xəbərdarlıq etdi

Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə qayda pozuntusuna görə imtahanlardan xaric edilən abituriyentlərə ikinci şansın verilib-verilməyəcəyini deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sədr jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, qayda-qanunu pozanlara qətiyyən ikinci şans verilməyəcək.

"Bacarana baş qurban", "mən aldatdım" deyənlər "qəhrəman"a çevrilir. Həmin şəxslər bu addımı bilə-bilə atıblar. Onların bu il müsabiqədə iştirak etmək hüququ yoxdur, bu, qaydalarda qeyd edilib", - o qeyd edib.

