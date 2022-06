Son üç ildə Azərbaycanda övladlığa verilən uşaqların sayı açıqlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib.

Övladlığagötürmə üzrə idarəetmənin nazirlik tərəfindən həyata keçirildiyi 1 noyabr 2019-cu il tarixindən 248 uşağlın övladlığa verildiyi bildirilib.

