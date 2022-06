Millətlər Liqasının qrup mərhələsində Belarus üzərində qələbənin memarı Mahir Emreli sosial şəbəkədə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan millisinin 2:0 hesabı ilə qalib gəldiyi görüşdə 1 qol, 1 assist edən 25 yaşlı hücumçu buna münasibət bildirib.

Emreli paylaşımında “Dalğa Arena”dakı qalibiyyətin əzmkarlıq sayəsində əldə edildiyini vurğulayıb: “Bunun adı həm qürur, həm uğurdur. Mübarizə, əzmkarlıq möhtəşəm”.

Qeyd edə ki, Mahir Emreli hazırda Zaqreb “Dinamo”sunda çıxış edir.



