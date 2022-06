NATO-nun müdafiə nazirləri Ukraynaya hərbi yardımı müzakirə edir

NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri Brüsseldə bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, toplantının əsas müzakirə mövzusu Ukraynaya hərbi dəstəyin verilməsidir. Baş katib Yens Stoltenberqin rəhbərliyi ilə keçirilən toplantıda,Ukraynanın ehtiyacı olduğu hərbi dəstək,hərbi dəstəyin Ukraynaya hansı formada çatdırılması və digər məsələlər nəzərdən keçiriləcək. Həmçinin müdafiə nazirləri Rusiyanı hərbi həmlələrdən çəkindirmək üçün NATO hərbçilərinin Avropanın şərq ölkələrinə yerləşdirilməsini nəzərdə keçirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.