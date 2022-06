Heydər Əliyev adına Sarayın direktoru Ramil Qasımov tutduğu vəzifədən azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd edək ki, R. Qasımov 2020-ci ilin dekabrından bu vəzifəni tuturdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.