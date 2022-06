Xersonda rusların müdafiə xətti yarıldı: Ukrayna ordusu əks-hücuma keçib

Ukrayna ordusu Xersonda ciddi uğurlar əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xerson vilayətinin rəsmi nümayəndəsi Sergey Xlan belə açıqlama verib. O bildirib ki, rus qüvvələri Xerson vilayətindəki birinci müdafiə səddindən çıxarılıblar. Rəsmi nümayəndənin sözlərinə görə, ukraynalı hərbçilərin əks-hücumlarından sonra ruslar ikinci və üçüncü müdafiə xəttinə çəkilərək, burada möhkəmlənməyə çalışırlar. Məlumata görə, Ukrayna ordusu arxa cəbhədə yerləşən rusların silahlarının olduğu anbarlara dəqiq zərbələr endirib.

Rusların sursat anbarına 3 dəfə dəqiq zərbə endirilib.

