Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası üzgüçülük hovuzunun yenidən qurulması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

Metbuat.az dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Metcon" ASC-dir.

Qalib şirkətə 3 275,5 min manat ödəniləcək.

