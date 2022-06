Siyavuş Novruzov həyat yoldaşının AZAL-dan təyyarə icarə götürməsinə münasibət bildirdi

Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov həyat yoldaşı, Ombudsman Səbinə Əliyevanın AZAL-dan 28 min 900 manata təyyarə icarəyə götürməsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə publika.az saytına müsahibə verərkən danışıb:

"Məsələ ilə əlaqədar Ombudsman Aparatı da məlumat yayıb. Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması üçün 106 nəfərin iştirak etdiyi böyük bir tədbir üçün Şuşaya səyahət edilib. Bu təyyarə həmin şəxslərin səfəri üçün nəzərdə tutulub", - deyə S.Novruzov bildirib.

