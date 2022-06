Bakıda ana və qızı itkin düşüblər.

Metbuat.az "Lent.az"a istinadla xəbər verir ki, 28 yaşlı Qarayeva Gülnur Yolçu qızı və onun 7 yaşlı qızı Osmanova Miray Asif qızı paytaxtın Yasamal rayonu, A. Şərifzadə küçəsində yerləşən "Seul" gözəllik salonundan çıxaraq naməlum istiqamətdə gediblər.

Faktla bağlı Yasamal rayon Polis İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.



