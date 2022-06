Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaqycanın “BE-200ÇS” amfibiya tipli təyyarəsinin Marmarisdə meşə yanğınlarının söndürülməsində iştirakı ilə bağlı məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatda qeyd olunub:

“Marmarisdə yanğınsöndürmə işlərinə dəstək vermək üçün ölkəmizə gələn Qətərə aid 3 helikopter və Azərbaycana məxsus 1 yanğınsöndürmə təyyarəsi Dalamana çatıb. Dalaman Hava Limanı Komandanlığımızda montaj əməliyyatlarından sonra işlərə helikopterlər dəstək verəcək”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.