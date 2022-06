Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi Cənub yaşayış zonasında yaşayış binasının tikintisinə dair elan etdiyi 2 açıq tenderə yekun vurub.

Metbuat.az dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, hər iki tenderin qalibi "Conco" QSC-dir.

Qalib şirkətə müvafiq olaraq 7,682 milyon manat və 7,005 milyon manat, ümumilikdə isə 14,687 milyon manat ödəniləcək.

