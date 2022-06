“Ukrayna və Moldovaya namizəd statusu verilməsi Rusiya üçün problem yaratmamalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, kremlin sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, bu, Avropanın daxili məsələsidir.

“Əsas odur ki, namizədlik statusu Rusiya və Avropa Birliyi arasındakı əlaqələrə əlavə problem yaratmasın” - Peskov bəyan edib.

Qeyd edək ki, Avropa Birliyi Ukrayna və Moldovaya namizədlik statusu verib.

