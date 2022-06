Vətən müharibəsində fərqlənən bir qrup hərbi qulluqçu təltif edilib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə, öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif edilinlər:

“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə

Ələkbərov Fərid Tahir oğlu – mayor (ölümündən sonra)

3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə

Əlifov Rüfət Sehun oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əliyev Nihad Heydər oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əsədov Ruslan Rövşən oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Quliyev Hüseyn Həsən oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Mehdiyev Əhliman Rəhman oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Şahbazov Kənan Natiq oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Cəbrayılov Aqil Ağacəfər oğlu – polkovnik

Əsədov Əli Hacı oğlu – polkovnik

Kərimov Elşad Əzizxan oğlu – polkovnik

Əliyev Rəşad Əmiralı oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Mikayıllı Samir Sabir oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Bayramov Ruslan Azər oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Əfəndiyev Adil Qədir oğlu – tibb xidməti leytenantı (ölümündən sonra)

Feyzullayev Zahir Eyvaz oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Quluzadə Kamran Pərviz oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Yaqubov Mayis Rəhim oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Abdurahmanlı Sübhan Mahir oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Mehdiyev Zahir Zakir oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Məmmədov Elşad Əvəz oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Tarverdiyev Cabir Səmid oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Əhmədli Elməddin Gülverən oğlu – çavuş (ölümündən sonra)

Əliyev Yadigar Səfxan oğlu – çavuş (ölümündən sonra)

Xanalıyev Ziyəddin Ariz oğlu – çavuş (ölümündən sonra)

Abışov Asif Əlövsət oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Əsgərov Şəhriyar İsa oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Hüseynli Şahin Vaqif oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Qasımzadə Nicat Höccət oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Məmmədov Zaman Habil oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Abbasov Şamxal Xasay oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Axundov Eşqin İntiqam oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Babayev Ağaşirin Firuz oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Babayev Babaxan Əlövsət oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Babazadə Xaqani Anar oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Baloğlanlı Elşad Elşən oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Cəfərov Ülvi Habil oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Cəfərzadə Tarif Qədim oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əhmədli Qardaşxan Elxan oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əkbərov İbarət Faiq oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əliyev Lətif Oruc oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əsgərov İbrahim Məzahir oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Gülməmmədov Eşqin Rabil oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Həsənov Elməddin Elşən oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Xaməmmədov Şirxan Xaməmməd oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İbrahimov Ayaz Sultan oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İbrahimov Seymur Zamin oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İlyasov Fərid İbad oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İsayev Rahət Rafət oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İsmayılov Bahaləddin Temraz oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Qarayev Elnur Qalib oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Qasımov Səbuhi Telman oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Qənbərli Vüsal İlkin oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Qulamzadə Afərin Müqəddəs oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Quliyev Ağamirzə İlham oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Quliyev Hüseyn Aydın oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Qurbanov Tərxan Zabit oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Mehdiyev İsmayıl David oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Mədətli Zülal Rəhim oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Əli Abbas oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Xaqani Mürşüd oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Rüstəm Müsəllim oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədzadə Pərviz Zahid oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Mirzəyev Eltac Fizuli oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Mirzəyev Sarvan Əli oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Orucov Elmir Elyar oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Poladov Elçin Adil oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Rəhimov Yalçın Elçin oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Sadıqov Elvin Namiq oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Səfərov Oktay Əhməd oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Səttarov Səxavət Qüdrət oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Şirəliyev Kənan Telman oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Tarverdiyev Feyruz İslam oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Atakişiyev Elşən Rafiq oğlu – polkovnik

Məmmədov Kamil Sədiyar oğlu – polkovnik

Ağayev Rüstəm Elşad oğlu – polkovnik-leytenant

Həsənov Temraz Ənvər oğlu – polkovnik-leytenant

Bağırov Fuad Allahverdi oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Səfərov Namiq Mübariz oğlu – baş leytenant

Feyzullayev Aydın Zakir oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

“İgidliyə görə” medalı ilə

Dünyamalıyev Əziz Dünyamalı oğlu – polkovnik

Fərəcov Qabil Şərafəddin oğlu – mayor

Hüseynov Elşən Yaşar oğlu – mayor

Daşdiyev Aqil Adil oğlu – kapitan

Pirsaatov Elsevər Yavər oğlu – gizir

“Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə

Əhmədov Abdulla Əhməd oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

“Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı ilə

Bayramov Cəlal Yaqub oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Manafov Cavid Faiq oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məhərrəmov Elməddin Şahlar oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

“Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə

Əbilzadə Sübhan Arif oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Qənbərzadə Heydər Ağahüseyn oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

"Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə

Mecdunov Xalid Zahir oğlu – çavuş (ölümündən sonra)

Teyyublu Çərkəz Vidadi oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Feyzullayev Aydın Zakir oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İsmiyev Emil Elman oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

“Qubadlının azad olunmasına görə” medalı ilə

Bayramov Cəlal Yaqub oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

“Şuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə

Hüseynov Ruslan Vəli oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Balayev Saday Fazil oğlu – polkovnik

Hümbətov Müşfiq Mürsəl oğlu – tibb xidməti polkovniki

Kələntərov Saleh Rəşid oğlu – polkovnik

Rəsulov Azər Mustafa oğlu – polkovnik

Şərifov Etibar Vaqif oğlu – ədliyyə polkovniki

Abdullayev Tural Zakir oğlu – polkovnik-leytenant

Alıyev Rövşən Şirxan oğlu – polkovnik-leytenant

Hüseynov Yaşar Qənbər oğlu – polkovnik-leytenant

Səfərov Sədi Nizami oğlu – polkovnik-leytenant

Gülməmmədov Ramin Ramiz oğlu – mayor.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.