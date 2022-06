“Qarabağda ədalət bərpa olunursa, bu, birliyimizdəndir” - Süleyman Soylu

“Azərbaycanda - Qarabağda ədalət və haqq bərpa olunursa, bu, bizim birliyimizdən, bərabərliyimizdəndir”.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin daxili işlər naziri Süleyman Soylu deyib.

"Biz azərbaycanlı qardaşlarımızın yanındayıq, Liviyadayıq, Suriyada haqqın, qanunun, haqqın təmsilçisiyik”, - daxili işlər naziri qeyd edib.

Süleyman Soylu Türkiyənin on minlərlə vətəndaşının ay-ulduzlu bayrağın enməməsi üçün mübarizəni davam etdirdiyini bildirib.

Nazir qeyd edib ki, Türkiyə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın liderliyi ilə yeni-yeni nailiyyətlərə imza atacaq.

