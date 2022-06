İyunun 27-də saat 22 radələrində Quba rayonunun Hacıhüseynli kəndi ərazisində Qımılqışlaq kənd sakini Sərxan Əlixanov idarə etdiyi “Ford Transit” markalı avtomobili Samur-Abşeron kanalına aşırıb.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, nəticədə sürücü sudan çıxarılıb, onun sərnişini Rəvan Əmirov isə suda boğulub.

