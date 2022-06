Türkiyənin Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzv olmasına razılıq verməsi Rusiyada etirazla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələyə Rusiyanın xarici işlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov münasibət bildirib. O Ria novosti agentliyinə açıqlamasında bildirib ki, Finlandiyanın və İsveçin NATO-ya qoşulmaq istəməsi səhv qərardır.

“Sabitliyə zərər verir və NATO ölkələrinin təhlükəsizliyinə kömək etməyəcək” - Ryabkov bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.