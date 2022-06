Yaşadığı binanın 11-ci mərtəbəsindən yıxılaraq ölən ginekoloq Xalidə Kəngərlinin həyat yoldaşı Rüfət Kəngərlinin Dövlət Gömrük Komitəsində çalışdığına dair yayılan informasiyalara qurumdan münasibət bildirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin rəisi Natiq Axundov məlumatı təsdiq edib.

O bildirib ki, R.Kəngərli Komitənin əməkdaşıdır:

“O, Bakı Baş Gömrük İdarəsində gömrük xidməti mayorudur. Gömrük inspektoru kimi çalışır”.

