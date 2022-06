Türkiyədə meymunçiçəyi virusuna ilk yoluxma qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca tviter səhifəsində bildirib.

Nazir yoluxan şəxsin 37 yaşında olduğunu əlavə edib.

