Türkiyə ordusunun hərbçisi şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd olunub ki, Türkiyə ordusunun çavuşu Serkan Taşçı "Peçne-Kilit" əməliyyatı bölgəsində həyatını itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.