Zaqreb "Dinamo"su bu gün yoxlama oyunu keçirib.

Metbuat.az offsideplus-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan millisinin üzvü Mahir Emrelinin də formasını geyindiyi komanda "Spartak Trnava" ilə qarşılaşıb. Görüş 3:3 hesabıyla başa çatıb.

Matçda son qolu 89-cu dəqiqədə azərbaycanlı hücumçu vurub - 3:3.

Bildirək ki, Emreli bu gün 25 yaşını qeyd edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.