Basketbol üzrə Azərbaycan milli komandası Maltada təşkil olunan kiçik ölkələrin Avropa çempionatında bu gün 3-cü yer uğrunda oyuna çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aleksandar Trifunoviçin rəhbərlik etdiyi millimiz Andorra yığması ilə qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 18:15-də başlayacaq.

Kiçik ölkələrin Avropa çempionatı

3-cü yer uğrunda oyun

3 iyul

18:15. Azərbaycan - Andorra

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi qrup mərhələsində Andorraya 69:72 hesabı ilə uduzub.

