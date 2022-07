Abşeronda motosikletli narkokuryerlər saxlanılıblar - FOTO / VİDEO

Abşeron Rayon Polis İdarəsinin Narkotiklərlə Mübarizə Bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində Xırdalan şəhərində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan Telman Əliyev tutulub. Onun əlində olan çantaya baxış zamanı 1 kiloqram heroin, 3 kiloqram marixuana və 40 qram metamfetamin aşkar edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

İdarə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər bir əməliyyat nəticəsində Fatmayı qəsəbəsindənarkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan Kənan Məmmmədov saxlanılıb. Onun üzərindən 100 qram metamfetamin aşkar edilib.Telman Əliyev və Kənan Məmmmədov xaricdə yaşayan narkotacirlərlə sosial şəbəkələr vasitəsi ilə əlaqə yaradaraq ölkə ərazisinə göndərilən narkotikləri Abşeron rayonu ərazisində satmaq məqsədi ilə qəbul ediblər. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Kənan Məmmmədov narkotik vasitələrin satışı və Abşeron rayonu ərazisində paylanılması zamanı motosikletdən istifadə edirmiş. Sonuncu əməliyyatlar zamanı saxlanılan hər iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.



Narkotik vasitələrin Abşeron rayonu ərazisində qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.