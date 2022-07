Türkiyənin Antalya şəhərinin Serik rayonunda meşədə yanğın başlayıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, əraziyə helikopterlər cəlb olunub. Səhər saatlarında başlayan yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər davam edir.

Yanğının səbəbi hələlik məlum deyil.

